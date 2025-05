RFI investe 180 milioni per migliorare e manutenere la rete di telecomunicazioni

(Teleborsa) -società delha aggiudicato unaper l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione e potenziamento delle telecomunicazioni in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale.Questa attività rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per attività di manutenzione finalizzate all’innalzamento degli standard di affidabilità e al potenziamento della rete dal punto di vista tecnologico.La gara è suddivisa in 14 lotti, corrispondenti ad altrettante direzioni territoriali di RFI. I lavori consisteranno in interventi diffusi relativi alla Rete GSM-R, agli impianti di Informazioni al Pubblico, ai sistemi di video-sorveglianza, ai sistemi di telefonia selettiva e alle Reti LAN e WAN.