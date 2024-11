Alstom, contratto con Terna per sviluppo e ammodernamento rete elettrica italiana

Alstom

Terna

(Teleborsa) - Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da- leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile – e, - produttrice di morsetti e accessori per impianti di linee elettriche aeree ad alta e altissima tensione - ha firmato un contratto dal valore di 15 milioni di euro, opzioni incluse, con- società che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana - per la fornitura diper l’ammodernamento delle. Questi componenti hanno il compito di mantenere in tensione, supportare e sostenere i conduttori nelle linee aeree, che sono essenziali per il trasporto della corrente elettrica attraverso l'intera rete.Il sito Alstom di(LC) sarà responsabile della produzione, garantendo i più alti standard qualitativi e di sicurezza. Il laboratorio Qualità, presente all’interno dello stabilimento, condurrà i test necessari per assicurare che i prodotti rispettino pienamente i requisiti tecnici specificati dal cliente. Tutti i risultati di questi test vengono poi validati e certificati da un ente terzo. Anche Iselfa Morsetteria si occuperà della fornitura di morsetteria.“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Terna SpA per la fornitura di morsetteria unificata destinata allo sviluppo e ammodernamento delle linee elettriche ad alta tensione” - ha dichiarato, Direttore Generale di Alstom in Italia. "La firma di questo contratto testimonia non solo l'eccellenza dei nostri prodotti, ma rappresenta anche un importante riconoscimento per il nostro stabilimento di Valmadrera in cui lo scorso anno abbiamo investito circa 2 milioni di euro. Attraverso i nostri prodotti e tecnologie siamo entusiasti di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture energetiche italiane”.