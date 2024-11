Cementir, ricavi e MOL in diminuzione nei 9 mesi. Guidance confermata

Cementir Holding

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha registrato una crescita idi vendita di cemento (+0,6%), calcestruzzo (+4,5%) e aggregati (+4,9%) neidel 2024.a 1.235,6 milioni di euro (-4,6% rispetto ai 1.295,0 milioni di euro nei primi nove mesi 2023).a 296 milioni di euro (-9,3% rispetto a 326,2 milioni di euro nei primi nove mesi 2023), con margine operativo lordo non-GAAP pari a 289,1 milioni di euro (-10,0% sul 2023) in diminuzione del 5,4% se si esclude l'impatto negativo di poste non ricorrenti pari a 15,5 milioni di euro.a 210,4 milioni di euro, -12,8% rispetto ai 241,3 milioni di euro nei primi nove mesi 2023, con risultato ante imposte non-GAAP pari a 214,1 milioni di euro (-13,1% sul 2023)."I risultati dei primi nove mesi del 2024 sonoe, dopo alcuni trimestri di contrazione, nel terzo trimestre 2024 emergono segnali di un'inversione di tendenza del mercato in alcune geografie - ha commentato l'- Stiamo rafforzando la nostra posizione competitiva attraverso iniziative quali: l'investimento sul forno 4 in Belgio, il riavvio della seconda linea in Egitto, l'acquisizione nel calcestruzzo nel Nordic & Baltic, una nuova cava di calcare in Malesia, il riacquisto di gran parte delle minoranze nella nostra controllata Egiziana, per prepararci a cogliere le prossime opportunità di mercato".Il gruppo, ovvero ricavi in linea con il 2023, pari a circa 1,7 miliardi di euro, un margine operativo lordo pari a circa 385 milioni di euro e una posizione di cassa netta di circa 300 milioni di euro a fine periodo a parità di perimetro, ovvero escludendo le operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2024 per un importo di circa 48 milioni di euro.