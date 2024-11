Lavoro, Bankitalia: in primo semestre prosegue crescita, "particolarmente pronunciata" al Sud

(Teleborsa) - Nel periodo successivo alla pandemiaLo rileva la Banca d'Italia nel suo nuovo Rapporto sulle economie regionali sottolineando che sulla base dei conti territoriali, non ancora aggiornati con la recente revisione dei Conti economici nazionali , laIn contrasto con quanto avvenuto nelle passate crisi, nel Mezzogiorno il prodotto e l’occupazioneSi tratta - sottolinea Bankitalia - di un elemento "di novità importante, anche se potrebbe in parte riflettere fattori di natura temporanea, data la particolare rilevanza per l’economia meridionale degli ampi interventi pubblici adottati in risposta agli shock globali".A ulteriore testimonianza della buona fase vissuta dal Sud, viene rilevato che nella prima metà del 2024 l'espansione dell'occupazione in Italia è proseguita con intensità diversa tra i territori: particolarmente pronunciata nel Mezzogiorno, è stata quasi nulla nel Nord Est, dove il rallentamento della domanda di lavoro è confermato anche dal maggiore ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Nel 2023, si legge, la crescita dell'occupazione è proseguita in tutte le ripartizioni ed è stata più intensa nel Mezzogiorno.Per favorire la riduzione strutturale del divario di sviluppo del Mezzogiorno ", con l’obiettivo di innalzare la capacità produttiva dell’economia meridionale"., a prezzi correnti, in tutte le macroaree, soprattutto nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest, sostenuto dall'espansione dell'occupazione. La quota di nuclei in povertà assoluta è rimasta sostanzialmente invariata nella media del Paese,si è così ridotto il differenziale con il Centro Nord. Lo riferisce la Banca d'Italia nel capitolo dedicato alle famiglie del rapporto sulle economie regionali. L'inflazione, anche se scesa rispetto al 2022, ha continuato a erodere il potere d'acquisto dei redditi familiari, si legge, frenando la crescita dei consumi. Bankitalia stima che l'incremento del reddito disponibile a prezzi correnti è proseguito nel primo semestre dell'anno in corso. Nonostante i rialzi più contenuti dei prezzi, i consumi si sarebbero mantenuti stabili in tutte le ripartizioni. La ricchezza netta complessiva delle famiglie è salita nel 2023, principalmente per l'ampliamento delle attività finanziarie, in particolare dei depositi vincolati e dei titoli obbligazionari. Lo scorso anno le compravendite immobiliari si sono ridotte ovunque, ma con un'intensità minore nel Mezzogiorno. È stato più frequente l'acquisto di abitazioni senza ricorso all'indebitamento, dice lo studio, contribuendo a un calo nei flussi dei nuovi mutui in tutte le ripartizioni. Il credito al consumo ha invece continuato a incrementarsi in maniera sostenuta. Nel primo semestre del 2024 i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto di una casa hanno iniziato a scendere, riflettendo l'allentamento della politica monetaria; le nuove erogazioni di mutui perDa segnalare anche che nel 2023La spesa per investimenti ha accelerato, sostenuta in particolare dall’impiego nel Mezzogiorno dei fondi di coesione europei del ciclo di programmazione 2014-20, in via di completamento, e dalla progressiva realizzazione dei progetti connessi con il; la fase di forte espansione è proseguita anche nei primi nove mesi del 2024. In prospettiva, è verosimile attendersi un ulteriore irrobustimento degli investimenti, per effetto dell’utilizzo dei fondi del ciclo 2021-27, ancora in fase di avvio, e dell’attuazione di altre misure del PNRR.