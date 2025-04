Lucisano Media, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 2 euro) ilsu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, confermando la" sul titolo visto l'upside del 131%.Gli analisti evidenziano che i risultati del 2024 sono stati inferiori a quelli del 2023. Tuttavia, viene sottolineato chealla seconda metà del 2024 (con le riprese concluse a gennaio) e sarà contabilizzata nel primo semestre del 2025.Stimando che lo spostamento del rilascio delle produzioni determinerà una performance particolarmente positiva nel primo semestre del 2025, Intesa prevede che il secondo semestre del 2025 rifletterà una traiettoria di crescita più moderata e costante. Nel complesso, consideraLa società ha dichiarato che ladovrebbe continuare a sviluppare la propria offerta, diversificandola ulteriormente nei segmenti cinema, televisione e documentari, ed espandendo la propria rete di partner di produzione. Inoltre, proseguirà lo sviluppo della pipeline di progetti già avviati, il cui completamento è previsto nel 2025 e 2026. Tuttavia, la tempistica di completamento potrebbe essere influenzata dalla probabile emanazione di un nuovo decreto attuativo e correttivo delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di Credito d'Imposta per i produttori indipendenti. Per quanto riguarda la, la società sta attivamente perseguendo nuove opportunità di investimento e allineando il proprio business e le proprie modalità operative.