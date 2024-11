Modesto rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,43%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Digital Value

Technoprobe

Olidata

(Teleborsa) - Senza slancio ilche si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'Ilha aperto a 101.443,3, per poi portarsi a quota 100.560,6, in recupero dello 0,43%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dello 0,89% a 989.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,88%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,77%.Risultato positivo per, che lievita del 2,03%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,04% sui valori precedenti.