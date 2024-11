Pesante il comparto utility in Italia (-2,33%), netto calo registrato da Alerion Clean Power

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

ERG

Hera

Italgas

media capitalizzazione

Alerion Clean Power

Ascopiave

IREN

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo ila dispetto della cautela evidenziata dall'Ilha chiuso a quota 38.194,2 in contrazione di 912,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato stabile a 394, dopo aver avviato la seduta a 395.Nel, ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,95%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 6 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,24% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto utility, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,11% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso del 3,65%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,95%.