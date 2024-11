Popolare di Sondrio supera ampiamente i nuovi requisiti MREL

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha ricevuto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalla Banca d'Italia la notifica della(MREL, Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). BPS è chiamata da oggi a rispettare su base consolidata un requisito MREL-TREA, esclusa la componente di requisito combinato di riserva di capitale, pari al 22,76% delle attività ponderate per il rischio e un requisito MREL-LRE pari al 5,90% dell'esposizione di leva finanziaria.Dal 1° gennaio 2024 BPS era tenuta a rispettare su base consolidata un requisito MREL-TREA, esclusa la componente di requisito combinato di riserva di capitale, pari al 23,10% e un requisito MREL-LRE pari al 5,90% dell'esposizione di leva finanziaria.dalle Autoritàdi subordinazione.Sulla base dei dati preliminari al 30 settembre 2024, e in particolare del valore dei Fondi propri determinati tenendo conto della quota parte dell'utile d'esercizio destinabile ad autofinanziamento, soggetta ad approvazione da parte del Supervisore, il Gruppo Banca Popolare di Sondrio presenta: il MREL-TREA è pari al 32,5%, mentre il MREL-LRE è pari al 12,2%.