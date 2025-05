Banca Popolare di Sondrio, mercato e analisti premiano i conti

Banca Popolare di Sondrio

FTSE MIB

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) - Scambia sopra la paritàcon un +0,44%, dopo aver annunciato un utile record nel primo trimestre.Si tratta di "risultati eccellenti" per Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio: "Ciò premia ancora una volta la nostra strategia focalizzata sull'attività bancaria caratteristica, interpretando al meglio le esigenze della nostra clientela in un contesto complesso e in continua evoluzione, e supportando i necessari adeguamenti al modello operativo attraverso investimenti in innovazione e sulle persone".Oggi gli analisti di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo su Banca Popolare Sondrio da 9,70 a 9,90 euro, confermando la raccomandazione "hold".La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,26. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,71.