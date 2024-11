Terna, accordo con Acea per acquisire parte della rete in alta tensione a Roma

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, e Areti, la società controllata daper la distribuzione di energia elettrica, hanno sottoscritto un(Term Sheet) avente a oggetto l'acquisizione da parte di Terna del 100% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione (NewCo) alla quale Areti conferiràIlcomprende: 73 elettrodotti in alta tensione per circa 481 km di rete (linee aeree e in cavo); le componenti ad alta tensione di 3 cabine primarie; rete di fibra ottica estesa sulle linee in alta tensione incluse nel perimetro, che verrà utilizzata in parte per l'esercizio e il monitoraggio della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e, per la parte eccedente, commercializzata a soggetti terzi.Ilai fini regolatori (Regulated Asset Base, RAB) oggetto dell'acquisto è stimato in circaalla fine del 2024.Ilprevisto nel Term Sheet siglato tra le parti è pari a circa, che corrisponde al predetto valore complessivo degli asset più un premio del 10% sulla RAB provvisoria 2024 ed è comunque soggetto ad aggiustamenti, fra i quali gli adeguamenti in relazione alla futura conferma della RAB 2024 definitiva e gli investimenti sul perimetro effettuati da Areti nel 2025 fino alla data di closing dell'operazione. L'obiettivo è effettuare il closing entro il primo semestre del 2025."L'accordo siglato oggi consentirà di rendere più efficienti la pianificazione e la gestione operativa della rete elettrica di trasmissione, in particolare nell'area della Capitale, migliorando la continuità e la sicurezza del servizio”, ha dichiarato l'- L'operazione è in linea con gli obiettivi delineati dal Piano Industriale 2024-2028 e contribuirà al raggiungimento dei target finanziari e di crescita del Gruppo".In aggiunta, l'acquisizione degli asset oggetto dell'operazione faciliterà una migliore gestione del processo decisionale degli investimenti di rinnovo e sviluppo della rete elettrica del Centro Italia, generando nuove potenziali opportunità di crescita. L'operazione avrà undi Terna e