ACEA avvia esame offerta Plenitude per Acea Energia

ACEA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diricevuta da(100% ACEA).La valutazione dell’offerta - spiega ACEA - si inseriscee rotazione degli asset (asset rotation) avviato circa un anno e mezzo fa con il lancio del, finalizzato a rafforzare il posizionamento industriale del Gruppo nei settori a maggiore potenziale di sviluppo e sostenibilità.Durante tale percorso,ndustriale e geografica, con particolare riferimento, grazie agli investimenti ed alle opportunità offerte dal PNRR (i progetti Acquedotto Marcio e Ottavia-Trionfale che si aggiungono al raddoppio dell’acquedotto Peschiera),, con l'ampliamento del termovalorizzatore di San Vittore ed il progetto per il nuovo termovalorizzatore di Roma,, con l’attivazione di investimenti per l’ammodernamento della rete di Roma.Nel corso della riunione è stata altresì evidenziata la, finalizzata a consolidare e sviluppare la presenza industriale di ACEA anche in questo segmento strategico, con l’obiettivo di cogliere le opportunità di crescita future e rafforzare ulteriormente la posizione competitiva sul mercato nazionale.Il Consiglio ha posto, ritenuto elemento centrale nella valutazione di ogni possibile operazione straordinaria.