Air France-KLM, redditivutà in calo ma aumentano ricavi e traffico

(Teleborsa) -chiude il 3° trimestre dell'anno condi euro, dopo aver riportato una crescita del traffico passeggeri del 3,5% e della capacità del 3,6%, che ha attestato il load factor al di sopra dell'89%., soprattutto per effetto della scarsa efficienza operativa di KLM, per la quale è stato implementato u piano di miglioramento della performance operativa.di euro, mentre il risultato operativo d gruppo si contrae a 1,18 miliardi.sarebbe equivalente a quello dello scorso anno escludendopari a 160 milioni di euro.“Il terzo trimestre ha rivelato tendenze contrastanti per il Gruppo Air France-KLM. I ricavi hanno continuato ad aumentare, spinti dall’aumento della capacità e dalla forte domanda. Tuttavia, il risultato operativo è stato significativamente influenzato dai Giochi Olimpici di Parigi", ha sottolineato il, aggiungendo "abbiamo inoltre compiuto ulteriori progressi nelle nostre iniziative di decarbonizzazione, come dimostra la firma di un importante accordo di acquisto di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) con TotalEnergies".Il terzo trimestre chiude con uni di euro, con una differenza negativa di 122 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023.