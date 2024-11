Banca Generali, crescita a due cifre utile netto 9 mesi e masse oltre 100 miliardi

Banca Generali

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2024 con undi euro,rispetto allo scorso anno. "Il risultato - si sottolinea - è stato realizzato in un contesto favorevole per i mercati finanziari azionari e obbligazionari che la banca ha saputo cogliere al meglio, forte di un modello di Wealth Management flessibile e diversificato".per conto della clientela hanno superato la soglia dei cento miliardi di euro a fine periodo, attestandosi a. I flussi di raccolta sono aumentati del 9% a 4,7 miliardi.rispetto al già eccellente livello dello scorso anno attestandosi a 256,7 milioni, mentre la componente variabile è stata pari a 81,9 milioni.a 723,4 milioni, beneficiando del positivo apporto sia del(+2,9%) e delle(+4,6%). Ilha raggiunto iAl risultato - spiega la Banca - ha contribuito un contesto di tassi rimasti elevati più a lungo rispetto alle previsioni, seppure in leggera discesa rispetto ai massimi dello scorso anno, e il rafforzamento sempre più tangibile del livello di depositi della clientela retail".Per quanto riguarda gli, che rappresentano il 75% degli attivi fruttiferi della banca, si segnala l’incremento della componente obbligazionaria aal 56% del totale (dal 48% di fine esercizio 2023) in ottica di maggiore stabilizzazione dei rendimenti futuri.. Al 30 settembre 2024, ildi Banca Generali si è attestatoe iltenuto conto della rettifica per l’obbligazione AT1 da 50 milioni che verrà rimborsata a fine anno (26,5% su base reported)., che vede un(margine d’Interesse e utili da trading) pari a2024 per un totale di2024 in virtù della tenuta della redditività degli attivi finanziari e della crescita dei volumi dei depositi retail.