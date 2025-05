Mediobanca, Nagel: elevato interesse per OPS su Banca Generali, creiamo un leader

Mediobanca

(Teleborsa) -ha pubblicato lasul punto 1 all'ordine del giorno dell'ordinaria degli azionisti del prossimo 16 giugno, convocata per l'approvazione dell'offerta pubblica di scambio () volontaria su. La combinazione con Banca Generali "rappresenta un progetto di significativa creazione di valore per tutti gli stakeholders" di Mediobanca, si legge in una nota.Viene citata la "" dell'operazione: viene creato il leader italiano nel Wealth Management di fascia alta con 210 miliardi di euro di masse in gestione, 4,4 miliardi di euro di ricavi, una rete di oltre 3.700 professionisti e un modello di servizio orientato alle fasce più dinamiche della clientela (HNWI, famiglie imprenditoriali). Tali segmenti saranno caratterizzati da elevate prospettive di crescita per i cambiamenti demografici, tecnologici e culturali attesi nel prossimo decennio. Mediobanca si afferma quindi come Gruppo italiano leader nel panorama europeo in grado di coniugare scala (oltre 210 miliardi di masse), focalizzazione nel Wealth Management (da cui derivano circa il 50% dei ricavi di Gruppo), redditività (ROTE superiore al 20%), elevata creazione di capitale (270bps per anno) e capacità di remunerare gli azionisti (oltre 7% dividend yield).Inoltre, viene evidenziata lasia di Mediobanca che di Banca Generali, il vero asset su cui poggia il modello di business del Gruppo a beneficio del livello di soddisfazione della clientela. Il nuovo Gruppo avrà "una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti, nonché di valorizzare le risorse umane e i consulenti finanziari, facendo leva su un brand forte e riconosciuto, nonché su solide prospettive di crescita sostenibile, in linea con la propria storia recente e passata". Per ultimo, viene citata l'che si concretizza con la cessione della partecipazione finanziaria ine l'investimento nel progetto industriale con Banca Generali, a beneficio della crescita, redditività e valutazione attesa del Gruppo Mediobanca."L'acquisizione di Banca Generali che proponiamo ai nostri azionisti - dice l'- arriva a completamento di un processo di trasformazione di Mediobanca iniziato oltre dieci anni fa. Oggi possiamo creare il leader italiano nella gestione dei risparmi che vede i suoi punti di forza nella qualità e competenza delle persone e nella distintività dell'offerta, che coniuga consulenza nel Wealth Management e servizi di Corporate & Investment Banking"."L'in queste settimane e il positivo andamento dei titoli in borsa supportano la nostra convinzione che Banca Generali sia il partner ideale per dare vita ad un progetto straordinario, tutto italiano, che aprirà un nuovo capitolo di crescita per il Gruppo", aggiunge.