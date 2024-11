Banca Generali, Mossa: deal Intermonte è game changer, focus su sinergie ricavi

Intermonte

(Teleborsa) - "e siamo fiduciosi di chiudere l'offerta entro fine gennaio 2025, mentre siamo in attesa del nulla osta da parte del regolatore". Lo ha detto l'in conference call con gli analisti, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi 2024 Il deal sarà un game changer per tre principali aree di sinergie:Sul primo fronte, Banca Generali intende sfruttare l'esperienza di trading e l'attività di ricerca e consulenza dedicata su azioni, ETF e derivati,sui flussi di negoziazione di Banca Generali (ad esempio market making su ETF, cash equities e derivati) e fornire soluzioni tailor-made.Sul secondo fronte, intende sfruttare ildi Intermonte per internalizzare la componente derivative dei prodotti strutturati, spingere ulteriormente sull'arricchimento dell'offerta con consulenza e intermediazione di prodotti strutturati anche sul, sfruttare la piattaforma digitale di Intermonte (Websim) per attrarre nuovi clienti.Sul terzo fronte, intende differenziare ulteriormente la proposta di Banca Generali per, ampliando la proposta per i clienti imprenditori e avvicinarsi a nuovi segmenti di clientela, catturare un segmento di clientela (imprenditori e PMI) esposto al megatrend del trasferimento generazionale di ricchezza e agli eventi di liquidità associati,e il supporto governativo per migliorare il mercato dei capitali delle PMI.In sintesi, l'operazione Intermonte "permette l'insourcing di competenze strategiche in trading, derivati e investment banking per migliorare ulteriormente la proposta di valore di Banca Generali, permette la generazione di notevoli sinergie di ricavi distribuite sulle diverse linee di business chiave, e".Banca Generali è quindi "fiduciosa di offrire un ritorno sull'investimento superiore al costo del capitale di Banca Generali, confermando così la, e prevede che la dividend policy rimarrà invariata, dato che gli elevati coefficienti patrimoniali assorbiranno facilmente i requisiti di capitale indotti da Intermonte".Agli analisti che chiedevano dettagli sull'impatto del deal sull'EPS, Mossa ha detto che ulteriori dettagli saranno resi noti al Capital Market Day del prossimo anno. "L'operazione comunque sarà accrescitiva - ha spiegato - La sinergie su ricavi sono sostanziose sulle varie linee di business e siamo fiduciosi di espandere i servizi e catturare anche dell'extra business. Sicuramente ci sono delle sinergie di costi, ma questo".Mossa ha raccontato agli analisti l'operazione Intermonte, annunciata a settembre , mentre l'attenzione degli operatori è su un deal di M&A ancora più grande: l' OPA disu. Il banchiere ha riconosciuto che "il Danish Compromise è un'opportunità, quindi il deal ha molto senso dal punto finanziario e del capitale. In generale, io, grazie a volumi in continua crescita al di là della singola società. Quindi è ovvio vedere l'interesse da parte di grandi gruppi in un momento in cui anche importanti CEO hanno suggerito un calo dei ricavi da interessi".