Mediobanca Lancia OPS su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro

(Teleborsa) -lancia un' OPS ) sul 100% di, da pagare interamente in azioni diL’operazione, spiega una nota di Piazzetta Cuccia, comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3 miliardi di euro. Tramite una massiccia riallocazione del capitale nel WM, "l’aggregazione consente l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale".L'operazione consente inoltre di trasformare "il gruppo Mediobanca in uncon attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui".Il Wealth Management diviene il business prevalente, oltre che prioritario, del Gruppo Mediobanca: ricavi raddoppiati a 2 miliardi (45% dei ricavi consolidati), utile netto quadruplicato a 0,8 miliardi (50% dell’utile di Gruppo).La combinazione, si sottolinea ancora nella nota, crea un "", distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano. Il comune "DNA di eccellenza e la forte complementarità manageriale e di competenze" tra Mediobanca e Banca Generali rafforzano ulteriormente il razionale industriale dell’operazione, rendendo il conseguimento delle sinergie visibile e a "basso rischio di esecuzione".Mediobanca prevede, derivanti per il 50% da minori costi, per il 28% da ricavi e per il 22% dal funding. Previsto inoltre un ritorno del capitale investito (Rote) dal 14% ad oltre il 20%, un utile netto consolidato in crescita del 15% a 1,5 miliardi, con un coefficiente patrimoniale Cet1 al 14%.previsti nel Piano 23-26, coerente con un rendimento (yield) cumulato del 22% nei prossimi 18 mesi.Convocata per il prossimo 16 giugno l'assemblea degli azionisti di Mediobanca.Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni AG a servizio dell’operazione riverranno dal corrente possesso di Mediobanca.L’offerta comporta uncon un premio pari a: 11,4% rispetto ai prezzi undisturbed del 25 aprile 2025; 9,3% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) dell’ultimo mese, al 25 aprile2025; 6,5% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi 3 mesi, 25 aprile 2025., ha dichiarato: “L’unione tra Banca Generali e Mediobanca tramite la riallocazione del capitale detenuto in Assicurazioni Generali completa iliniziato oltre dieci anni fa quando, alla progressiva vendita del portafoglio partecipazioni, si è affiancato l’avvio delle attività di Wealth Management ed il forte potenziamento di quelle di Investment Banking e di Credito al Consumo. La creazione di un Gruppo diversificato, focalizzato in business con prospettive di crescita ben superiori al mercato, a basso assorbimento di capitale e capaci di produrre ricavi ed utili visibili e ricorrenti è l’obiettivo ultimo che da sempre guida la nostra strategia. Un Gruppo solido e profittevole, che eccelle per creazione di valore per tutti gli stakeholder., che unendo una comune filosofia di eccellenza e performance, si pone come riferimento nel panorama del sistema finanziario italiano ed europeo”.