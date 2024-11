Banco BPM corre in Borsa dopo offerta per Anima e promozioni analisti

Banco BPM

(Teleborsa) -, che nei primi minuti di contrattazione non è riuscito a fare prezzo per accesso di rialzo.per le azioni: l'offerta pubblica di acquisto (OPA) per, la più grande società indipendente di gestione patrimoniale in Italia di cui detiene già una quota del 22,8%, e i risultati dei primi nove mesi in forte crescita.Sul primo fronte, l' offerta per Anima è di(un premio del 7,8% rispetto alla chiusura di ieri), per un. Oltre a Banco BPM, gli altri principali azionisti di Anima includono(11,95%), FSI (9,77%) e Francesco Gaetano Caltagirone (3,5%). L'offerta di Banco BPM mira a "rafforzare" il suo modello di business creando una piattaforma integrata di assicurazione e gestione patrimoniale tramite Banco BPM Vita. L'acquisizione è subordinata all'acquisizione da parte di Banco BPM di almeno il 66,67% di partecipazione in Anima e all'ottenimento dell'approvazione normativa per applicare il "Danish Compromise" per il capitale. risultati di Banco BPM per i primi nove mesi del 2024 mostrano un utile netto di 1,696 miliardi di euro (+79,8% anno su anno). L'utile netto rettificato è salito a 1,245 miliardi di euro (+25,1% anno su anno) e la banca èdel 2024 di 0,95 euro per azione (o 1,15 euro se si includono i guadagni una tantum) nonostante il calo dei tassi di interesse.Tra i primi analisti a esprimersi sul titolo,e BNPP Exane hanno incrementato laa "".Spicca il volo, che si attesta a 6,826 euro, con unOttima anche la performance di, che si attesta a 6,305 euro, con un