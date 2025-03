Anima, CdA giudica congruo prezzo OPA Banco BPM

Anima

Banco BPM

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il comunicato dell'emittente "contenente le proprie valutazioni in merito" all' OPA promossa daritenendo "congruo" da un punto di vista finanziario il corrispettivo di 7 euro (cum dividendo) ad azione offerto dalla banca di Piazza Meda.La delibera, si legge in una nota, è stata assuntadei presenti.Alla riunione hanno partecipato tutti gli amministratori con l'eccezione dell'AD e direttore generale Alessandro Melzi d'Eril, del vicepresidente Fabio Corsico e dei consiglieri Marco Tugnolo e Gianfranco Venuti, essendo portatori di un interesse nell'offerta.