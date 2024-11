Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,55%), positiva la giornata per Sesa

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Reply

Technoprobe

Eurotech

TXT E-solutions

Seco

(Teleborsa) - Chiusura in rally per il. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'Ilha aperto la giornata a quota 100.783,7 con uno sprint di 1.554,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 973, dopo un avvio di sessione a 991.Tra i titoli del, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,36%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 2,63%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,63%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,23%.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,24%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,10%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,03%.