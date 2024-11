Leonardo conferma guidance 2024, risultati in crescita nei 9 mesi

Leonardo

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2024, glie idiregistrano un incremento, rispettivamente pari al 11,1% (+7,8% rispetto al dato di settembre 2023 Proforma) e al 17,6% (+12,4% rispetto al dato Proforma), trainati in particolare dai business dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri.Alla crescita dei Ricavi si affianca una crescita dell’del 18,9% (+15,0% rispetto al dato Proforma), con un ROS del periodo pari al 6,3% (in linea con quello al 30 settembre 2023, in incremento rispetto al dato Proforma, pari al 6,2%).In miglioramento anche ildel periodo (+8,9%, +13,7% rispetto al dato Proforma), il cui andamento, unitamente alla cessione della quota minoritaria di Leonardo DRS, intervenuta nell’ultimo trimestre del 2023, ha determinato un conseguente riflesso positivo sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 18,2% rispetto al periodo a confronto (19,0% rispetto aldato Proforma).: pari a 730 milioni di euro (€mil. 301 nel periodo a confronto, €mil. 309 nel dato Proforma) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza - pari a €mil. 366 - rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso."In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2024 e delle aspettative per i successivi, si confermano le Guidance per l’intero anno rese note a marzo 2024", si legge nella nota dei conti di Leonardo.“L’andamento economico-finanziario del periodo, con lo sviluppo del business e il rafforzamento degli indicatori finanziari, grazie anche all’attuazione del programma di efficientamento in essere, sta confermando la bontà del percorso intrapreso nel perseguimento degli obiettivi indicati nel piano industriale", ha dichiarato