Standard Ethics: settore utility è il più allineato a raccomandazioni ESG

Fortum

United Utilities Group

Terna

Engie

Endesa

Gelsenwasser

Acea

Snam

Enel

Italgas

ERG

A2A

Hera

Iren

(Teleborsa) -, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, ha aggiornato i Corporate Standard Ethics Rating () delle 30e delle 15 maggiori multiutility europee.Gli analisti affermano che il settore dell'energia, come quello finanziario, è stato il, soprattutto in ambito ambientale. Si prevede nel breve periodo una stabilità dei giudizi osservando un generale allineamento alle indicazioni internazionali ed un assestamento rispetto alle emergenze derivate dalle crisi geopolitiche dell'ultimo triennio.È possibile che nuovi sviluppi tecnologici producano soluzioni innovative per far fronte alla crescente domanda di energia spostando la sfida sui temi sociali per renderla una risorsa sempre più accessibile. Nel complesso, le utility e multiutility europee continuano a far parte deldi Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue.Nel corso dell'ultimo anno, Standard Ethics ha monitorato costantemente le aziende europee operando in questi settori e, registrato alcuni movimenti:hanno mantenuto la loro posizione di aziende più sostenibili del settore, entrambe con un rating "EE+", aggiungendosi al. 11 delle 30 società analizzate hanno un rating "EE", tra cui, che ha ottenuto un Outlook Positivo alla fine del 2023 rendendo prevedibile un upgrade nel breve periodo.Dieci delle utility valutate hanno un rating "EE-", con il gruppo energetico franceseche ha ricevuto un Outlook Positivo solo il mese scorso., il cui rating "E+" è stato confermato nel luglio 2024, costituisce 6 delle 30 società con rating "E+". Solo una società () ha unNell'area di multiutility si registra unadel "EE+" rating di.+Guardando alle altreedhanno un rating "EE",un rating "EE-",un rating "E+" con Outlook Positivo. Per quanto riguarda leha un rating "EE+",un rating "EE-",un rating "E+"uguali o superiori a EE- sono Sustainable, quelli "E+" ed "E" Not Fully Sustainable, quelli uguali inferiori a "E-" Not Sustainable.