STM, accordo con ENGIE per fornitura di energia rinnovabile in Malesia

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, ha sottoscritto uncon BKH Solar Sdn Bhd, un'entità costituita congiuntamente da, colosso francese dell'energia, e Conextone Energy Sdn Bhd, azienda in rapida crescita attiva nello sviluppo di energia solare inL'accordo faciliterà laall'anno prodotti da un nuovo parco solare a Bukit Kayu Hitam (Kedah, Malesia). Questo accordo a lungo termine è stato stipulato nell'ambito del Corporate Green Power Program introdotto dall'Acquirente Unico della Malesia nel 2023."Questo accordo a lungo termine per l'acquisto di energia in Malesia, il primo di ST in Asia, segna un altro passo importante verso l'obiettivo di ST di diventare carbon neutral nelle sue attività operative (emissioni Scope 1, Scope 2 e in parte Scope 3) entro il 2027, che comprende l'approvvigionamento del 100% di energia da fonte rinnovabile entro il 2027 - ha commentato Geoff West, Executive Vice President e Chief Procurement Officer di STMicroelectronics - I. A partire dal 2025, questo PPA con ENGIE fornirà un livello significativo di energia rinnovabile per le attività di ST nel nostro sito di collaudo e assemblaggio in grandi volumi di Muar (Johor, Malesia)".