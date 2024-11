El.En., accordo con la cinese YOFC per cedere divisione Taglio laser. Vale 55,3 milioni

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto con Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) unalla società cinese delle partecipazioni di maggioranza delle società rientranti nella business unitdel Gruppo El.En..YOFC ha sede a Wuhan, è quotata sul mercato di Hong Kong e su quello di Shanghai, ed è specializzata nella produzione di fibre ottiche e componentistica per telecomunicazioni, e ha registrato nel 2023 un fatturato superiore a 1,7 miliardi di euro. Disponendo di un elevato background tecnologico e produttivo, ètramite la controllata Everfoton, anch'essa con sede a Wuhan. Nata da una iniziativa di, YOFC è stata successivamente gestita da, ancora socio di maggioranza relativa che detiene il 23% circa delle azioni.L'eventuale sottoscrizione dei contratti definitivi comporterà l'integrale del gruppo El.En.. Al 30 giugno 2024 le attività cedute avevano sviluppato unsemestrale pari a 98 milioni di euro (-22,3% rispetto al primo semestre del 2023), con unpari a 2,6 milioni (+120% rispetto al 2023), e un risultato netto in sostanziale pareggio, mentre la PFN presentava un debito netto pari a 39 milioni di euro.A seguito dell'operazione El.En. manterrà una quota del 19,30% nella Penta Laser Zhejiang e una quota del 30% circa in Cutlite Penta. YOFC sottoscriverà un aumento di capitale in Cutlite Penta da 2,5 milioni di euro. Il"Siamo molto soddisfatti di questa opportunità perché crediamo che un accordo di successo si fondi sulla capacità di trovare un partner strategico e di prestigio, come YOFC, che porta con sé esperienza, visione e opportunità per continuare a far crescere l'impresa valorizzando il percorso già fatto, ma aprendo anche la strada ad un futuro di sviluppo e innovazione con il giusto equilibrio tra tradizione e nuove sfide - ha commentato il- Una transazione equa e ben ponderata infatti,, aprendo nuovi orizzonti per un futuro prospero e sostenibile, assicurando che l'azienda continui a crescere e progredire anche sotto una nuova guida".