El.En., upgrade a Buy da Intermonte con aumento target price

El.En.

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,00 euro) ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, migliorando anche laa "" da "Outperform".Gli analisti ricordano che l'per la cessione dell'attività di taglio cinese è finalmente arrivato , con El.En. che vende la quota di maggioranza di Penta Laser Zhejiang a Yangtze Optical Fibre and Cable. Come accennato nella comunicazione di inizio gennaio, Cutlite Penta (la società che gestisce l'attività di taglio laser in Europa) rimane sotto il controllo di El.En. L'aggiornamento chiave è che YOFC non riceverà nemmeno una quota di minoranza."Riteniamo che una volta completata la vendita dell'attività cinese, l'- si legge nella ricerca - A quel punto, la società potrebbe esplorare partnership o una potenziale vendita a un operatore occidentale. Da questa prospettiva, il fatto che l'operatore cinese non abbia acquisito una quota di minoranza potrebbe semplificare gli accordi futuri, soprattutto con le controparti americane"."Riteniamo che la cessione rappresenti un chiaro catalizzatore positivo per il titolo, soprattutto dopo la debole performance registrata da quando l'accordo è stato inizialmente ritardato - viene aggiunto - Dopo la chiusura, la società si troverà in una posizione ancora più forte, poiché non solo potrà vantare una maggiore esposizione al settore medico ad alto margine e ad alta crescita, ma avrà anche una posizione didi mercato".