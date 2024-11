Goldman Sachs, l'italiana Lucia Arienti tra i nuovi partner del 2024

Goldman Sachs

(Teleborsa) - C'è anche l'italianache sono statiIn particolare, un gruppo di 95 persone è state invitato a diventare partner di, all'inizio del prossimo anno fiscale. Lo spirito di partnership è al centro della cultura di Goldman Sachs da oltre 155 anni, e i partner dell'azienda esprimono le migliori tradizioni di leadership.Sulla base di questa tradizione, i membri della classe di partner del 2024 hannodella banca, in particolare offrendo ai clienti tutta la profondità e la capillarità dei servizi di Goldman Sachs. Inoltre, la classe del 2024 riflette la crescita delle divisioni del Global Banking & Markets e dell' Asset & WealthManagement.Arienti, che offre servizi per aiutare gli hedge fund a gestire il rischio, monitorare i loro portafogli, mantenere la liquidità e costruire il loro business. La professionista italiana, basata a Londra è entrata in Goldman Sachs nel 2002 come analista nel team di Prime Brokerage Sales ed è stata nominata managing director nel 2012.Lucia Arienti siede nel consiglio di amministrazione di, un'organizzazione no-profit con oltre 25 anni di esperienza nel sostegno alla salute mentale di studenti, famiglie e personale delle scuole del Regno Unito. Ha conseguito una laurea in Corporate Finance presso l'nel 2002.