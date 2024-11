Nexi conferma la guidance 2024, ricavi +5,6% nei 9 mesi

Nexi

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno conper 2.571,6 milioni di euro, in crescita del 5,6% sullo stesso periodo del 2023. L' ebitda sale del 7,3% a 1.349,9 milioni.Nel terzo trimestre del 2024 i ricavi si sono attestati a € 911,1 milioni, in crescita del 5,1% su anno. L’Ebitda nel trimestre è stato pari a € 522,9 milioni, in aumento del 6,2% e l’EBITDA margin ha raggiunto il 57%, con un incremento di 60 punti base.Accelerato e concluso a settembre 2024 ilda 500 milioni di euro e lo scorso 31 ottobre ha completato la cessione di eID nei paesi nordici.. Per il 2024, "alla luce di un persistente scenario macroeconomico complesso", Nexi conferma i seguenti target: Ricavi: crescita mid-single digit a/a; EBITDA: crescita mid-to-high single digit a/a, con una margin expansion di oltre 100 punti base; Excess cash generation: più di € 700 milioni; Leva finanziaria netta: in diminuzione al di sotto di 2,9x l’EBITDA, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (circa 2,6x su base organica).