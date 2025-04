Nexi, depositate due liste di candidati per rinnovo Cda e Collegio sindacale

Nexi

(Teleborsa) -con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del prossimo 30 aprile 2025 ha fatto sapere che nei termini di legge sono state depositate leper il rinnovo dele deldi Nexi per il triennio 2025-2027.CDP Equity, CDPE Investimenti, Mercury UK Holdco Limited, AB Europe (Luxembourg) Investment, Eagle (AIBC) & CY SCA, Evergood H&F Lux S.àr.l., Neptune (BC) S.à. r.l. (in liquidation), complessivamente titolari di una, hanno depositato una lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione ed una lista per l’elezione del Collegio Sindacale. Si precisa che la lista presentata per l’elezione del Consiglio di Amministrazione contiene anche una proposta per la nomina del Presidente.Inoltre, taluniche congiuntamente detengono una partecipazione complessivadel capitale sociale di Nexi, hanno depositato una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e una lista per la nomina del Collegio Sindacale.