Panetta (Bankitalia): sfide Africa ci riguardano per costruire economia stabile e prospera

(Teleborsa) - Di fronte alla frammentazione dell'economia globale, ai rischi di nuove divisioni in blocchi "è essenziale che la comunità internazionale rafforzi il proprio impegno congiunto, superando le divergenze e trovando soluzioni condivise alle. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,nel discorso di apertura nella della conferenza "Italy and the World Bank Group: Partnering for Africas Prosperity", organizzata a Roma assieme a"Oggi la comunità internazionale si trova ad affrontare sfide molto complesse. Gli shock senza precedenti osservati negli ultimi anni, dalla pandemia all'aggressione della Russia all'Ucraina, alla crisi energetica,ha osservato.una posizione unica che le consente di svolgere un ruolo importante nello sviluppo del continente africano. Il Piano Mattei, varato di recente dal governo italiano, riafferma l'impegno del nostro paese nel conseguire gli obiettivi di lotta alla povertà, riduzione delle disuguaglianze e promozione della crescita sostenibile, affrontando nel contempo le urgenti sfide che interessano il mondo intero: cambiamenti climatici, pandemie e migrazioni", ha detto Panetta sottolineando che il PianoLa Banca d'Italia - ha aggiunto - è pronta a collaborare con la Banca Mondiale, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze perse si intende costruire un un'economia internazionale stabile e prospera, ha rimarcato Panetta per il quale"La conferenza odierna rappresenta un'importante occasione per rafforzare e ampliare la cooperazione con i paesi africani - ha proseguito -. I dibattiti, dedicati a temi quali energia, occupazione e infrastrutture digitali, approfondiranno aspetti cruciali per la crescita economica e metteranno in luce le strategie necessarie per stimolare gli investimenti in tali settori". "Le sfide dell'Africa riguardano tutti noi, se vogliamo costruire un'economia internazionale più equilibrata, stabile e prospera. Senza avere l'ambizione di risolvere tutte le questioni aperte, sono certo che questo incontro ci aiuterà a comprendere i problemi e a individuare le strade percorribili per il futuro. Insieme - ha concluso - attraverso un dialogo costruttivo e una, sono un elemento importante trai possibili interventi a favore delle economia africane. Rispetto a bisogni fondamentali come elettricità, trasporti e salutche facciamo ogni giorno, come mangiare e bere. I pagamenti sono una delle azioni inevitabili della vita quotidiana e i sistemi di pagamenti sono un ingrediente essenziale per una economia efficiente e per la crescita", ha dettospiegando che "il contante resta il sistema di pagamento più comune, specialmente in Africa, ma l'uso del contante sta calando e sta calando rapidamente. La gente preferisce sempre più pagare in maniera digitale e il commercio elettronico sta crescendo anche in Africa"