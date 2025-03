Panetta (Bankitalia): confronto con sindacati per ricadute sul personale del riordino filiali

(Teleborsa) - È "" ildella Banca d'Italia. L'obiettivo è "rafforzare il ruolo delle Filiali in ambiti di elevata rilevanza strategica e con maggiori prospettive di evoluzione, valorizzandone il contributo sul territorio". Lo ha affermato, Governatore della Banca d'Italia, all'Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale, che si tiene a Palazzo Koch a Roma per l'approvazione del bilancio 2024."Ho più volte sottolineato come le Filiali rappresentino un punto di forza della nostra organizzazione - ha detto Panetta - Il loro radicamento sul territorio, il legame con le istituzioni locali e la vicinanza agli operatori economici e finanziari costituiscono elementi essenziali dell'operatività della Banca. Si tratta di un"."Allo stesso tempo, è necessario tenere conto delle nuove esigenze che emergono dal territorio e dell'evoluzione del sistema economico e finanziario - ha aggiunto il Governatore - Il piano di riordino, le cui, è orientato a rafforzare il legame tra la Banca d'Italia e le sue controparti locali, potenziando al contempo il coordinamento e l'integrazione tra le Filiali e l'Amministrazione centrale. L'obiettivo è garantire un modello organizzativo più flessibile, capace di equilibrare efficacemente operatività e risorse".Sul fronte dell', la Banca d'Italia sta definendo unper accelerare la trasformazione digitale, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti, aumentare l'efficienza operativa e rendere l'organizzazione più agile e pronta ad affrontare le sfide future."Il programma - ha evidenziato Panetta - si sviluppa lungo: investire in tecnologie di frontiera, ampliando l'offerta di servizi digitali e promovendo un utilizzo strategico ed equilibrato dell'intelligenza artificiale; semplificare e innovare i processi interni, grazie all'integrazione dei sistemi informativi e allo sfruttamento delle nuove tecnologie; completare la digitalizzazione dei flussi documentali, riducendo ulteriormente il ricorso a processi cartacei."La trasformazione digitale e la progressiva riduzione delle attività di autoamministrazione, con la conseguente riallocazione delle risorse verso funzioni istituzionali e priorità strategiche, rappresenteranno due pilastri del", ha sottolineato.