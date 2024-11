Unipol, utile 9 mesi a 724 milioni. Confermati obiettivi piano al 2024

Unipol

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile di 724 milioni di euro, in calo del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo semestre 2024. L'sale invece dell'8,5% a 834 milioni considerando anche il contributo di Bper e della Banca popolare di Sondrio sulla base dei loro risultati al 30 settembre.Nei primi nove mesi del 2024 laassicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si e' attestata a 11,416 miliardi, in crescita dell'8% rispetto ai 10,57 miliardi registrati al 30 settembre 2023 e del 9,1% a perimetro omogeneo.Per quanto concernedi Gruppo, al 30 settembre 2024 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 224% rispetto al 215% del 31 dicembre 2023. L'indice di solvibilità del gruppo assicurativo è pari al 286% rispetto al 275% del 31 dicembre 2023.. "L'andamento registrato nei primi nove mesi e le informazioni al momento disponibili consentono al gruppo di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili legati ad un eventuale aggravarsi del contesto economico con particolare riferimento ai mercati finanziari o a eventi climatici estremi, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024", si legge nella nota dei conti.