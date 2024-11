Eventi e scadenze del 12 novembre 2024

Mercoledì 06/11/2024

Lunedì 11/11/2024

Martedì 12/11/2024

(Teleborsa) -- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve- Centro Congressi Roma Eventi - La 9ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "The Coming Wave. La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell’AI"- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:00 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma - Evento organizzato da ENAC con il patrocinio del Ministro per le disabilità. Interverranno il Ministro Alessandra Locatelli, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, referenti di IATA, delle compagnie aeree e delle associazioni che si occupano di disabilità10:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos10:00 -- Uffici Pictet AM, Milano - Pictet Asset Management presenta, per il 4° anno consecutivo, la sua ricerca rivolta all’analisi dello stato dell’arte dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia, dal titolo "Osservatorio EduFin 2024: Educare al futuro"10:00 -- Sede centrale CNR, Roma - Durante l'evento interverranno, tra gli altri, la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e il Direttore del Cnr-Dsstta Francesco Petracchini e si alterneranno sul palco numerosi esperti provenienti dal mondo della ricerca e della divulgazione scientifica10:30 -- Modalità online - Conferenza stampa di presentazione della V Edizione dell’Italian Insurtech Summit, il più importante evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), dedicato all'innovazione e alla trasformazione digitale nel settore assicurativo, che si terrà il 21 e 22 novembre10:30 -- L'Assemblea annuale di Assoprevidenza si svolge presso l'Auditorium Net Insurance a Roma. Interviene il presidente, Sergio Corbello10:30 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri11:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos García de Alba12:00 -- La Commissione Cultura svolge l’audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria14:30 -- Palazzo San Macuto - il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale svolge l’audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Ron DeSantis, Governatore della Florida15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi al terzo trimestre dell’esercizio 2024- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference Call sui Risultati 1Q 2024/2025 con il CEO, Alberto Nagel alle ore 10.00- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive11:45 -- Appuntamento: Presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035. L’incontro, a cui parteciperà Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, si terrà a Milano allo Spazio Antologico presso East End Studios