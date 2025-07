doValue, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

doValue

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+9%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando lasul titolo a "".Gli analisti hannoper riflettere il consolidamento di Coeo dal 2026. In particolare, stimano un Adj. EBITDA 2026/27 a 285/284 milioni di euro, mantenendo un approccio più conservativo sulla guidance stand-alone. Le assunzioni portano a stimare una traiettoria di deleverage più moderata rispetto alle indicazioni di doValue (Adj. ND/EBITDA 2026/27 a 2,3x/1,9x pre-dividendo vs. guidance 2,2x/1,7x)."Pensiamo che Coeo sia un'operazione con un forte senso industriale, che completa l'offerta prodotto e aiuta a diversificare in un segmento al momento più interessante del servicing Real Estate/Corporate, grazie a una generazione più stabile e ricorrente di crediti da processare si legge nella ricerca - Alziamo il nostro TP per riflettere la creazione di valore dell'operazione. Tuttavia, confermiamo Hold in quanto riteniamo siasull'accelerazione implicita nelle nostre stime sul 2H25".