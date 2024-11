Novavax taglia previsioni di vendita del vaccino COVID per 2024

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha comunicato che iltotale per ildel 2024 è stato di 85 milioni di dollari, rispetto ai 187 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023.Ledi 38 milioni di dollari sono state correlate principalmente alle vendite commerciali del mercato statunitense.di 46 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2024 sono stati correlati a una combinazione di attività nell'ambito dell'accordoe vendite di adiuvanti.Laper il terzo trimestre del 2024 è stata di 121 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 131 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023."Novavax continua a concentrarsi sulla nostra strategia di crescita aziendale di generare valore da ulteriori attività di sviluppo aziendale e R&S organica utilizzando la nostra comprovata piattaforma tecnologica - ha affermato il- Oltre ai progressi sui nostri altri driver di valore, nell'ultimo trimestre abbiamo compiuto progressi significativi nella definizione della nostra strategia di R&S mentre. Intendiamo sviluppare la nostra pipeline in fase iniziale con un approccio disciplinato, mentre ci concentriamo su aree in cui la nostra tecnologia può avere un impatto positivo sulla salute pubblica e generare valore".Novavax haper il 2024 a una cifra compresa tra 650 e 700 milioni di dollari, da 700 a 800 milioni di dollari in precedenza. Il produttore di vaccini ora prevede una cifra compresa tra 175 e 225 milioni di dollari per le vendite annuali del suo vaccino COVID, il suo unico prodotto sul mercato, in calo rispetto ai 275-375 milioni di dollari precedentemente previsti.