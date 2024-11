Scuola, Fondazione The Bridge presenta "Ma sei fuori?"

(Teleborsa) - Circa trecento giovani studenti e i loro docenti, provenienti da otto Istituti scolastici secondari milanesi e molti altri collegati da tutta Italia via streaming, hanno preso parte all'eventoche si è svolto a Milano, all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, per esplorare le dinamiche legate allae alla sua fragilità. L'incontro, promosso dacon il supporto incondizionato di, ha visto la partecipazione, insieme a medici ed esperti, di Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione e del Merito e. A parlare ai giovani di salute mentale è stato anche il cantante e attoreL'evento è stato realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia.Negli ultimi anni, la fragilità mentale tra i giovani è emersa come un tema di urgente attualità, sottolineando quanto sia necessario promuovere una cultura del benessere psicologico e abbattere i pregiudizi legati alla salute mentale. In tale scenario iloffre l'opportunità ai giovani di avvicinarsi al dibattito sulla salute mentale con un linguaggio empatico e accessibile. L'obiettivo è quello di sensibilizzarli per riconoscere, comprendere e gestire meglio le dinamiche emotive proprie e dei propri coetanei attraverso un dialogo aperto e interattivo con esperti, psichiatri, psicologi e testimoni vicini al mondo giovanile. Purtroppo, a causa della stigmatizzazione e della discriminazione, le persone con disturbo mentale possono perdere i propri diritti umani in termini economici, sociali e culturali. Lo stigma, è bene ricordarlo, si basa su pregiudizi senza alcun fondamento scientifico.Nellasi è chiesto ai ragazzi di realizzare uno slogan sul tema dello stigma, mentre nel corso del 2022 si è posto l'accento sul benessere mentale. È stato lanciato un contest e alle classi partecipanti si è chiesto di produrre un racconto breve, una tavola illustrata, un fumetto o una fotografia sul tema dello stigma associato alla fragilità mentale, con un particolare focus sulla schizofrenia, e declinato rispetto al benessere mentale come fattore determinante di salute. Per valorizzare questi contributi, è stata creata unaper raccogliere i lavori prodotti dai ragazzi, arricchiti da schede di approfondimento realizzate grazie al contributo di esperti del settore."Secondo i dati dell'Oms – ha detto, in un videomessaggio – in Europa circa 9 milioni di adolescenti convivono con problemi di salute mentale, con la depressione e l'ansia. Si tratta di una vera e propria emergenza di salute mentale e le situazioni di complessità diventano più frequenti nella scuola. L'attenzione all'inclusione e la lotta al pregiudizio di chi soffre di disturbi mentali è massima da parte di questo Ministero. Le iniziative della Fondazione The Bridge sono un esempio di come poter sensibilizzare i giovani, offrendo loro strumenti concreti"."Come Regione, – ha affermato– siamo impegnati a promuovere iniziative che incoraggino il dialogo aperto sulla salute mentale, specialmente tra i giovani. Questo evento rappresenta un'opportunità importante per sensibilizzare e fornire strumenti di supporto a studenti e insegnanti, contribuendo a costruire una cultura che accoglie le fragilità senza stigmatizzarle. Sostenere questi progetti significa prendersi cura del futuro delle nostre comunità, favorendo il benessere psicologico e l'inclusione sociale delle nuove generazioni"."I giovani – ha detto Rosaria Iardino,– si trovano oggi a vivere e crescere in un contesto complesso e interconnesso, dove le fragilità mentali emergono spesso come conseguenza delle molteplici pressioni sociali, scolastiche e digitali. Oggi abbiamo voluto offrire loro uno spazio di ascolto e confronto, in cui il benessere mentale è riconosciuto come una componente essenziale della salute. È fondamentale promuovere una cultura che permetta ai giovani di sentirsi accolti senza timore di essere giudicati, e di aprirsi verso un dialogo costruttivo su emozioni e difficoltà. Solo così possiamo trasformare lo stigma in comprensione e supporto reciproco"."Siamo lieti di sostenere Fondazione The Bridge in questa iniziativa dedicata ai giovani e alla salute mentale. Come azienda, – ha dichiarato– ci impegniamo quotidianamente per promuovere una maggiore consapevolezza e per favorire l'accesso alle cure, contrastando i pregiudizi che ancora oggi circondano le fragilità mentali. Crediamo fermamente che solo attraverso il dialogo e l'educazione si possa costruire una società in cui tutti si sentano incoraggiati a prendersi cura del proprio benessere psicologico, senza timore di essere giudicati".All'evento hanno preso parte, inoltre, i consiglieri regionaliedche si sono confrontati in un'intervista doppia sul tema della fragilità mentale, offrendo ai ragazzi presenti alcuni spunti di riflessione tratti dalle loro esperienze personali. Secondo i due consiglieri, la Regione ha il compito di offrire dei servizi vicini ai ragazzi e a chi li forma, come educatori e insegnanti, ma anche di creare luoghi dove i giovani possano essere seguiti., ha parlato dei pericoli dell'abuso di sostanze stupefacenti, in particolare della Cannabis, sottolineando che oggi, molto più che in passato, è fondamentale che chi decide di utilizzare sostanze sia ben informato degli effetti che il consumo può determinare sulla propria salute mentale, soprattutto se prolungato nel tempo e in condizioni problematiche o patologiche., ha invece evidenziato l'urgenza della prevenzione, valutando la predisposizione e i primi segnali di disturbo, aggiungendo che le risorse destinate alla salute mentale sono poche e che la maggior parte dei disturbi mentali esordisce nell'adolescenza, nel 75% dei casi, prima dei 25 anni.È intervenuta anche, che ha sottolineato l'importanza di attivare sportelli di ascolto psicologico, chiedendo l'intervento della famiglia o sfruttando progetti in classe gestiti da personale sanitario specializzato.Infine,si è soffermato, insieme al cantante e attore Michele Bravi, sullo stigma nel linguaggio di tutti i giorni. Un confronto aperto sull'importanza delle parole, scritte, cantate e dette.