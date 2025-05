Fondazione MPS, avanzo sale a 12,6 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) - La Deputazione Generale di, al termine del suo mandato quadriennale, ha approvato il bilancio di esercizio 2024, che presenta unpositivo di 12,56 milioni di euro, in incremento rispetto all'anno precedente (+42% rispetto), caratterizzato soprattutto da un buon andamento della gestione corrente, nonostante il periodo di elevata volatilità dei mercati finanziari.Ildella Fondazione si attesta, quindi, a 581,9 milioni di euro, in aumento di 7,4 milioni di euro sul 2023 (+1,3%). Da fine 2018 al 2024 il Patrimonio Netto è quindi aumentato complessivamente di +155 milioni di euro (+36%). L'è di 629,2 milioni di euro, costituito prevalentemente da strumenti liquidi o liquidabili, come risultato del percorso di rimodulazione e allocazione degli investimenti avviato nel 2019, finalizzato a definire e gestire un portafoglio ben diversificato, in partecipazioni, titoli e fondi, in grado di generare flussi finanziari annuali stabili nel tempo.Per quanto attiene i, si registrano proventi complessivi pari a 17,1 milioni di euro (+16,3% rispetto ai 14,7 milioni di euro del 2023). Gli(-2,57 milioni di euro, al netto degli accantonamenti), consolidano una tendenza pluriennale di elevati decrementi (-6% sul 2023 e -11% sul 2018).