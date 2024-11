Banca Popolare Pugliese e Arca rinnovano accordo su bancassicurazione

Unipol

(Teleborsa) -grazie al rinnovo di un accordo commerciale di durata quinquennale per lo sviluppo dell'attività di, approvato dai Consigli di Amministrazione delle due compagnie e della banca.Con questo passaggio, le compagnie veronesi diventano il, si legge in una nota. Banca Popolare Pugliese, che ha 94 filiali, intende sviluppare per la propria clientela una consulenza globale che abbraccia l'ambito patrimoniale ed assicurativo."Il rafforzamento della partnership con Arca Vita ed Arca Assicurazioni è un tassello fondamentale della strategia di sviluppo della bancassicurazione che metteremo in atto e che prevede l'ulteriore ampliamento dell'offerta assicurativa a disposizione della nostra clientela ed una progressiva digitalizzazione dei servizi", ha commentato, Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese."Saremo al fianco di Banca Popolare Pugliese per offrire alla sua clientela le migliori soluzioni assicurative, che possiamo realizzare grazie alla nostra storia e competenza di bancassicurazione e grazie all'appartenenza al Gruppo", ha detto, Amministratore Delegato di Arca Vita ed Arca Assicurazioni.