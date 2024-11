MAIRE, Yousef Al Nowais acquista 5% di NEXTCHEM. Valutata 1,3 miliardi

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che- partner industriale e azionista di MAIRE fin dal 2013 - ha, società direttamente controllata da MAIRE e a capo della business unit Sustainable Technology Solutions del Gruppo.A fronte dell'acquisto della partecipazione, Yousef Al Nowais ha riconosciuto a MI un corrispettivo pari a 62,5 milioni di euro, definito sulla base di una valutazione del 100% del capitale sociale di NEXTCHEM. Tale importo corrisponde a una valutazione implicita (enterprise value) di NEXTCHEM pari a circa 1,3 miliardi di euro.Con il proprio ingresso in NEXTCHEM, Yousef Al Nowais, che ad oggi detiene anche il 4,73% del capitale sociale di MAIRE,, in qualità di partner con consolidate esperienza e reputazione nei(Gulf Cooperation Council), in cui opera per il tramite delle proprie società controllate attive in diversi settori in Abu Dhabi.Ildi NEXTCHEM sarà quindi detenuto per l'(partecipazione invariata), per il 12,87% da Maire Investments e per il restante 5% da Yousef Al Nowais."Questa operazione rappresenta un'ulterioredi NEXTCHEM - ha commentatodi MAIRE - Siamo certi che l'ingresso nel capitale di un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Al Nowais sarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo di NEXTCHEM in un'area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica".