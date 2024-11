OSAI Automation System, Borsa: niente ordini senza limite di prezzo

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha comunicato che da domani 14 novembre 2024 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori,Oggi il titolo ha chiuso la seduta con una quota 0,768 euro per azione, con un controvalore di circa 113 mila euro. Il titolo è in ribasso del 36% negli ultimi 6 mesi e del 51% da inizio anno.Ieri sera la società ha comunicato di aver acquisito unda un importante gruppo multinazionale operante nel settore dell'elettroattuazione dei sistemi di apertura di portiere e portelloni di veicoli. Oggi ha specificato che la commessa sarà completata entro la fine dell'anno 2025.