Stellantis, Davide Grasso nominato Chief Heritage Officer

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo francese dell'automotive, ha annunciato la, a riporto diretto di Carlos Tavares, Chief Executive Officer.Grasso è stato sostituito da Santo Ficili alla guida dia ottobre, nell'ambito del giro di nomine che ha portato anche al cambio del CFO per il gruppo dopo il profit warning.In questa nuova posizione, Grasso saràdi Stellantis, si legge in una nota. Il ruolo globale servirà a rafforzare il legame tra i brand e i clienti, oltre a coinvolgere le comunità e le istituzioni presenti nei territori in cui operano.Il Chief Heritage Officer sarà responsabile della collaborazione con i centri culturali, musei e archivi, ecommerciali, promuovendo e accrescendo ulteriormente la loro storia. La nomina ha effetto immediato.