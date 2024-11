E.On, utile 9 mesi in calo ma in linea con attese e guidance confermata

E.On

(Teleborsa) - La compagnia energeticaha chiuso i rimi nove mesi dell'esercizio in linea con i target per l'anno in corso, registrando undi euro, rispetto ai 7,8 miliardi di un anno prima, che includevano poste straordinarie, ed undi euro, in linea con le aspettative, ma inferiore ai 2,9 miliaedi del pari periodo del 2023."I nostri risultati di nove mesi dimostrano ancora una volta che stiamo attuando la nostra strategia in modo coerente e con successo", ha affermato, CFO di e.On, aggiungendo "abbiamo investito più che mai nella crescita sostenibile e abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra performance operativa. Ciò ci consente di riaffermare i nostri obiettivi finanziari per l’intero anno 2024".Il Gruppo ha ulteriormentenei primi nove mesi dell’annonelle tre aree di business per un totale didi investimenti, nei primi nove mesi, di cui 3,6 miliardi di euro nel business Reti Energetiche. E.ON continua a pianificare di investire complessivamente circa, E.ON prevede didi euro nella transizione energetica in tutta Europa e quindi in un sistema energetico sicuro, competitivo e sostenibile.con circa il 75% del fabbisogno di finanziamento per l’anno fiscale 2024 coperto da green bond; ulteriormente ampliato il prefinanziamento per il 2025, che vede un EBITDA rettificato di Gruppo compreso tra 8,8 e 9 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo rettificato compreso tra 2,8 e 3 miliardi di euro.