Industrie de Nora, ricavi stabili e utile in calo nel 2024

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata sull’Euronext Milan specializzata in elettrochimica e nell'industria dell'idrogeno verde, ha chiuso l'esercizio 2024 con undi euro, in calo del 12,4% rispetto ai 101,5 milioni del 2023.si sono attestati a 862,6 milioni, risultando sostanzialmente stabili (+0,7%) rispetto agli 856,4 milioni del 2023 (+2,6% a cambi costanti).si è portato a 157,4 milioni (172,7 milioni nel 2023), in calo dlel'8,8% su base annua."Il 2024 è stato un anno molto soddisfacente in un contesto macroeconomico e geopolitico non sempre facile e favorevole. De Nora ha continuato a perseguire e realizzare una crescita sostenibile e profittevole in tutte le geografie in cui opera, grazie alle solide performance di tutti i segmenti di business", ha commentato, Amministratore Delegato di Industrie De Nora, aggiungendo "“Le vivaci dinamiche commerciali che si sono sviluppate nel corso dell’esercizio, con una crescita complessiva degli ordini del 15% rispetto al 2023, e che stanno proseguendo anche in questi mesi iniziali del 2025, insieme alla solidità finanziaria del Gruppo, supportata da una eccellente capacità di generazione di cassa operativa, costituiscono i presupposti per un proseguimento del nostro percorso di sviluppo, anche in un contesto macroeconomico e geopolitico complicato, come quello attuale".Industrie De Nora ha presentato anche il, che punta, nel 2025, su(Electrode e Water Technologies) in crescita nella parte bassa a una cifra (low single-digit) e ricaviin crescita nella parte alta ad una cifra (high single-digit) nel 2025."Per gli anni successivi di Piano - ha spiegato l'Ad - la resilienza dei nostri risultati economico finanziari sarà garantita dalle solide prospettive del nostro core business, Electrode e Water Technologies, che continuerà a crescere a singola cifra. Con riferimento al business Energy Transition, come già evidenziato in più occasioni, il rallentamento del mercato non permette di avere visibilità sui reali tempi di concretizzazione della pur ricca pipeline, che dipendono in gran parte dall’evoluzione della normativa a supporto del settore".Nel periodo di Piano, isono vistiannuo compreso nel rangenel periodo 2026-2027. Posizione Finanziaria Netta positiva a fine Piano, in linea con il 2024. Confermata anche la distribuzione di