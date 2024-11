Fincantieri migliora guidance su ricavi e debito dopo 9 mesi in crescita

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha chiuso idel 2024 conin crescita a 5.583 milioni di euro (+4% vs 9M 2023) eda 328 milioni di euro, in aumento del 19% rispetto ai 9M 2023 (276 milioni), trainato dalla forte performance nell'Offshore (+47%) e nel business Sistemi, Componenti e Infrastrutture (EBITDA triplicato rispetto ai 9M 2023).al 5,9%, in accelerazione rispetto al 5,1% dei 9M 2023 e al 5,2% di fine 2023, grazie a efficienza operativa nei segmenti Shipbuilding e Offshore e agli effetti del turnaround del business Infrastrutture del segmento Sistemi, Componenti e Infrastrutture.negativa per 2.059 milioni di euro, in ulteriore miglioramento, anche grazie all'effetto temporaneo dall'aumento di capitale completato a luglio 2024. Al netto di tale componente, la PFN è negativa per 2.440 milioni, e comunque in miglioramento rispetto ai 9M 2023 (2.705 milioni).Carico di lavoro complessivo () a 40,1 miliardi di euro, circa 5,2 volte i ricavi realizzati nel corso del 2023. Nuovi ordini acquisiti pari a 8,5 miliardi, più del doppio degli ordini acquisiti nei 9M 2023 (4 miliardi), con un book to bill pari a 1,5x."I risultati dei primi nove mesi sono una prova tangibile della solidità e della pianificazione strategica, che non solo confermano la visione sottostante il nostro Piano Industriale ma permettono di migliorare ulteriormente le previsioni di crescita per fine anno - ha commentato l'- Il livello del portafoglio ordini, raggiunto in tutti i segmenti, rappresenta il riconoscimento del nostro ruolo distintivo e della competitività della nostra offerta, in un mercato globale sempre più articolato"Fincantierisu ricavi e rapporto di indebitamento, confermando il target di EBITDA margin. Si aspetta ricavi in aumento a oltre euro 8 miliardi, marginalità intorno al 6% e in crescita di un punto percentuale rispetto al 2023, rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) tra il 4,5x e il 5,0x escluso l'effetto temporaneo dell'aumento di capitale, in ulteriore miglioramento rispetto alla precedente guidance 2024 tra il 4,5x e il 5,5x.