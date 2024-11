Saipem, contratto offshore da 1,9 miliardi USD da TotalEnergies in Suriname

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata un, controllata di TotalEnergies, per lo, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla. Il contratto ha unL’intero progetto, per il quale si prevede una, rappresenta il primo grande sviluppo sottomarino in Suriname e ha lo scopo di espandere la produzione dell'area centrale del blocco attraverso un sistema di pozzi sottomarini collegati ad una unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO).Le attività di Saipem comprendonodel pacchetto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF). Questo comprende l'EPCI di circa 100 km di condotte sottomarine, 90 km di condotte per l’iniezione di acqua e gas, il trasporto e l’installazione di riser flessibili, ombelicali e strutture associate. Per la campagna offshore, che si svolgerà nel 2027 e 2028, Saipemcon capacità di posa S-Lay e J-Lay, fornendo così la soluzione ottimale per l'installazione delle condotte.Inoltre, Saipem eseguirà il progettosocietà responsabile dei pacchetti relativi al Subsea Production System (SPS) e alla fornitura dei pacchetti di riser flessibili e ombelicali, al fine di ottimizzare l'integrazione tra le porzioni di lavoro assegnate alle due società.Questo importante contratto di lunga durata in Suriname contribuisce all’. Consolida, inoltre, la presenza di Saipem nel Sud America e rafforza il track record della società nello sviluppo di progetti sottomarini complessi.