Saipem, contratto da 600 milioni di euro per cattura CO2 in Svezia

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha ricevuto da Stockholm Exergi, la compagnia energetica del distretto di Stoccolma, una Full Notice to Proceed per unper l'impianto esistente di bio-cogenerazione di Stockholm Exergi in Svezia, a seguito dell'esito positivo del finanziamento per il progetto.Il contratto ha une prevede l'ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento, la costruzione e il commissioning dei sistemi di cattura, di stoccaggio e di carico sulle navi della CO2. Una volta operativo, l'impianto catturerà 800.000 tonnellate di anidride carbonica biogenica all'anno dalla centrale di generazione di energia alimentata a biomassa Vartaverket a Stoccolma, consentendo la rimozione netta di CO2 dall'atmosfera.Saipem contribuirà, così, all'implementazione diper la cattura del carbonio su larga scala. Inoltre, il contratto consolida il posizionamento di Saipem nel segmento della gestione della CO2 grazie a una combinazione unica di know-how ingegneristico e tecnologico e competenze lungo l'intera catena del valore della CO2.