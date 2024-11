Tavolo Stellantis, Urso: industria auto al collasso, aumenteremo risorse in manovra

Stellantis

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha dichiarato che l'è "al collasso" e ha sostenuto la necessità di intervenire "subito". Questo il quadro proposto dal ministro nel corso delal Mimit. Il ministro ha fatto riferimento agli annunci degli ultimi mesi diche prevede la chiusura di 3 stabilimenti in Germania, al caso della fabbricadi Bruxelles che interromperà le attività a febbraio e alla situazione di importanti aziende dellache cesseranno le proprie attività, con il relativo licenziamento di decine di migliaia di dipendenti."È il momento delle scelte, altrimenti nei prossimi mesi, senza un cambio di rotta in Europa, dopo gli agricoltori anche gli operai bloccheranno le capitali europee e imporranno un cambio di rotta", ha avvertito. Secondo Urso "il problema non èe non è nemmeno la Cina. Biden ha alzato i dazi alle auto cinesi al 100%. E laha investito sul green deal europeo. Il problema è l'Europa. Noi non possiamo decidere sulle scelte degli Usa, quello spetta agli elettori americani. Noi possiamo decidere sulle scelte dell'Europa e siamo obbligati a farlo, tenendo conto della realtà"."Dobbiamo cambiare da subito la politica industriale nel settore delle auto in Europa. Non possiamo aspettare la revisione prevista alla fine del 2026. Tra due anni non avremo più una industria automobilistica", ha proseguito. Il ministro ha annunciato che venerdì prossimo sarà a Parigi, alladelle associazioni nazionali di impresa, e affronterà il tema anche con il ministro e vicecancelliere tedesco Habeck e il nuovo ministro dell'industria francese Ferracci."Mi appello aiitaliani, ae all'affinché facciano fronte comune con le associazioni europee. È il momento delle scelte. Dobbiamo fare squadra", ha esortato il ministro. Urso ha definito "" lepreviste dall'Unione europea a partire dal 2025 per le case che non rispetteranno i limiti sulle emissioni: "è il motivo principale che sta portando alla chiusura degli stabilimenti", ha detto Urso durante l'incontro.Il ministro ha confermato che non verranno introdotti di nuovo gliper l'acquisto di auto nuove. "Destineremo tutte le risorse del, che pensiamo di aumentare nel corso della manovra, sul fronte dell'offerta, a– ha aggiunto – soprattutto degli investimenti della filiera dell'automotive. E proponiamo nel nostro 'non paper' uncon incentivi alla domanda, stabili e duraturi nel tempo, con risorse comuni destinate ai consumatori europei".Il ministro ha quindi chiesto a Stellantis di assumersi ladel rilancio dell'auto italiana e di presentare "un vero, significativo e chiaro, che entri nel dettaglio di ogni stabilimento in Italia e che preveda un significativo aumento degli investimenti nel nostro Paese". "Questa è la posizione del sistema Italia non solo del governo", ha sostenuto facendo riferimento alle mozioni parlamentari e allo sciopero dei sindacati delle scorse settimane.ha un piano per l'Italia e lotteremo per difendere la nostra leadership. Modificare la regolamentazione in corsa non è una buona idea perché il mondo non tornerà indietro sulla elettrificazione e l'Italia è un Paese esportatore", ha risposto, vicepresidente communication & public affairs di Stellantis Italia, in occasione della riunione al Mimit. "In questo momento di transizione le politiche che garantiscono la stabilità delle regole sono più importanti che mai e i target del 2025 erano noti fin dal 2019, in quanto sono rimasti gli stessi decisi nella legislazione europea 2014-2019 – ha aggiunto Poggio -. Modificare ora gli obiettivi avrebbe effetti negativi perché l'industria automobilistica opera su tempi molto lunghi"., responsabile risorse umane di Stellantis Italia, nel suo intervento al tavolo ha assicurato invece che il Gruppo "non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi. Stellantis ha un piano per l'Italia, che è stato condiviso coi nostri partner sindacali, e che oggi condividiamo a questo tavolo".