TXT e-solutions, utile 9 mesi sale a 12 milioni di euro. Ricavi +37,8%

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso idel 2024 conpari a 219,6 milioni di euro, in crescita del 37,8% rispetto ai 159,4 milioni dei primi nove mesi 2023. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del 26,5% e le acquisizioni hanno contributo per 18,1 milioni. I ricavi internazionali complessivi sono pari a 56,7 milioni, rappresentativi del 25,8% dei ricavi totali dei primi nove mesi 2024.L'è stato di 28 milioni di euro, in crescita del 31%, dopo aver incrementato gli investimenti in ricerca e sviluppo pari a 10,5 milioni interamente spesati nel periodo (+55,6%). L'è stato di 12 milioni di euro, in aumento del 22,2% rispetto a 9,8 milioni nei primi nove mesi 2023."Questi risultati evidenziano una. Crescita generata dal successo del nostro piano di diversificazione e aggregazione di competenze complementari, e dalle sinergie sviluppate tra le società del gruppo - commenta l'- Desidero sottolineare l'ottimo lavoro che sta svolgendo l'intero team, che si dimostra sempre più coeso e determinato nel raggiungimento degli obiettivi strategici. Sebbene abbiamo registrato unanecessari per sostenere la crescita e rafforzare il nostro posizionamento di mercato, le previsioni per l'ultimo trimestre mostrano segnali di recupero, e le prospettive per l'anno prossimo restano positive".L'consolidato al 30 settembre 2024 è pari a 60 milioni di euro, in aumento di 28,5 milioni rispetto ai 31,4 milioni al 31 dicembre 2023, principalmente per effetto degli esborsi di cassa per le acquisizioni al netto delle PFN acquisite (19,2 milioni), della contabilozzazione degli earn-out legati alle acquisizioni del periodo (6,5 milioni), degli esborsi del periodo legati al riacquisto di azioni proprie (4,6 milioni), del pagamento del dividendo (2,9 milioni), e del pagamento di interessi su finanziamenti (2,1 milioni).