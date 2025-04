TXT e-Solutions completa acquisto di IT Values per 15 milioni di euro

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha, software boutique specializzata nello sviluppo e nella vendita di solu-zioni per l'innovazione digitale nell'ambito dell'efficientamento dei processi della pub-blica amministrazione e, più in generale, del mercato enterprise.I ricavi attesi di IT Values per il 2025 sono pari a circa 6 milioni di euro, con(EBITDA margin atteso superiore al 50%).Alla data del closing, IT Values vantaordini che insieme alle sinergie commerciali attese con l'integrazione di IT Values nell'ecosistema TXT faranno da leva alla crescita accelerata del business di IT Values nel 2025 e nel triennio successivo. TXT consoliderà i risultati di IT Values a partire dal 1° aprile 2025 all'interno della sua divisione Smart Solutions.Ilpagato per l'acquisto del 100% di IT Values, al netto degli earn-out, del claw-back e della PFN che sarà regolata in denaro, è stato di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro (80%) pagati in denaro e 3 milioni di euro (20%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A., cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing, pari a 37,10 euro.