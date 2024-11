Blackshape per la prima volta all'Air Expo di Abu Dhabi, presenta l'innovativo Gabriél BK160-200

(Teleborsa) -azienda italiana specializzata nella progettazione e costruzione di aeromobili (parte di Angel Holding), sara` tra i protagonisti dal, tra gli eventi internazionali piu` rilevanti per l'industria aeronautica. Blackshape presentera` per la prima volta negliun velivolo avanzato e versatile, simbolo dell’eccellenza italiana e dell’innovazione tecnologica.Fondata a Monopoli (Bari, Italia), Blackshape e` rinomata per la qualita` del design made in Italy e l'avanguardia tecnologica, che le hanno permesso di conquistare l’apprezzamento di piloti e appassionati di aviazione a livello globale. Con oltre 100 velivoli gia` costruiti, Blackshape continua a distinguersi per, in grado di soddisfare le esigenze dei mercati civile, militare e ricreativo.Il, dotato di motore a pistoni e carrello retrattile, completamente certificato sia da EASA che da FAA. La versatilita` del Gabrie´l lo rende ideale come addestratore di volo di base per piloti civili e militari, oltre che per l’utilizzo in ambito privato e ricreativo. Disponibile in varianti alimentabili con AVGAS o MOGAS, il Gabrie´l rappresenta una soluzione avanzata e flessibile che risponde a esigenze di performance e sostenibilita`.In occasione della partecipazione all’Air Expo, un Gabrie´l BK160-200 stapilotato dal capo pilota dell’azienda, a simboleggiare l’ambizione e lo spirito pionieristico che caratterizzano Blackshape. La traversata rappresenta inoltre una dimostrazione concreta delle prestazioni e dell’affidabilita` dell’aereo su lunghe distanze.Oltre al Gabrie´l, Blackshape produce il, un velivolo ultraleggero a due posti in tandem, anch’esso in composito e certificato dalle autorita` aeronautiche di diversi Paesi, apprezzato da piloti e appassionati di volo per la sua maneggevolezza e le sue elevate prestazioni."Siamo entusiasti di esporre per la prima volta a questo evento il Gabrie´l BK160-200 e di far apprezzare, in una Region che premia da sempre l'avangardia e l'innovazione tecnologica, la" ha dichiarato il"Questa partecipazione rappresenta una tappa strategica per rafforzare la nostra posizione nei mercati internazionali e posizionare sempre piu` il Gabriel di Blackshape, con le sue evoluzioni alle quali stiamo gia` lavorando, quale piattaforma di riferimento per il training aeronautico nel segmento primary/basic".