Eni ottiene il “Gold Standard reporting” dell’UNEP per reporting emissioni metano

Eni

(Teleborsa) -ha ricevuto ildell'Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0)con i massimi livelli di qualità dei dati. OGMP 2.0 è un'iniziativa dell'Osservatorio Internazionale sulle Emissioni di Metano (IMEO) del, volta a stabilire lo standard globale per l’affidabilità e la trasparenza delle rendicontazioni delle emissioni di metano nel settore petrolifero e del gas.Eni ha aderito all'OGMP 2.0 nel 2020 e si èa stabilire obiettivi die ade l'accuratezza della propria rendicontazione, prerequisiti per misurare l'efficacia delle azioni di mitigazione implementate. Lo sforzo di Eni era stato riconosciuto nel 2023 con ilper aver migliorato significativamente i piani di implementazione della rendicontazione delle emissioni di metano. Quest'anno la società ha ricevuto ilper aver effettivamente raggiunto iEni ritiene che ilabbia unper la sua convenienza, affidabilità, versatilità e basso contenuto di carbonio rispetto ad altri combustibili fossili. Tuttavia, è necessaria un'azione globale perlungo tutta la filiera del gas naturale. Eni si è posta l'obiettivo die ha più che dimezzato le emissioni tra il 2018 e il 2023. L'intensità di metano in ambito Upstream, pari allo 0,06% nel 2023, colloca l'azienda tra i leader del settore.Una leva fondamentale della strategia di Eni sul metano è la collaborazione con altri attori del settore e organizzazioni internazionali che si impegnano a controllare le emissioni su tutta la catena del valore. La società è stata, così come dell'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) e dei Methane Guiding Principles (MGP). Nel 2023 Eni ha aderito all'Oil&Gas Decarbonisation Charter (OGDC), nonché al Global Flaring and Methane Reduction Trust Fund (GFMR).