Intesa Sanpaolo, il tennis inclusivo alle Nitto ATP Finals

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -e la(FITP) hanno organizzato oggi un’esibizione die una prova di questo sport per il pubblico delle. Scopo dell’iniziativa era dimostrare che, con passione e determinazione, tutte le persone possono avvicinarsi a una disciplina sportiva, come il tennis.Il pubblico presente nel Foyer dell’ha avuto così l'opportunità unica di assistere alladi atleti d’eccezione di wheelchair tennis e di provare a palleggiare con loro, mostrando che non ci sono limiti di età o abilità e che il tennis è uno sport che unisce e può essere praticato da chiunque.Hanno giocato per la dimostrazione gli atleti professioni di tennis in carrozzinae i giovani. Tra le persone invitate da Intesa Sanpaolo a provare questa disciplina sportiva:, segretario generale di Volare, associazione che lavora per diffondere questo sport paralimpico dal 2011 e che organizza l’importantedi Torino,, tennisti professionisti FITP, pronti ad agevolare gli scambi e a mettersi in gioco rendendo il tutto ancora più avvincente. Hanno inoltre partecipato due creator,che, per la prima volta, hanno provato il tennis in carrozzina per condividere l’esperienza sui loro profili social.Il wheelchair tennis oè stato inventato nel 1976 e giocato in Italia per la prima volta nel 1987. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha incluso nel proprio statuto il tennis in carrozzina nel 2010, oggi si contano circatra tennis e padel e oltre 90 tornei nazionali e internazionali. Il Tennis in carrozzina si gioca con le regole di tutti, con l’unica eccezione che la pallina può rimbalzare due volte, su qualsiasi superficie e in qualsiasi circolo di tennis affiliato alla FITP.